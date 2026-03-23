An den US-Börsen weicht am Montag vorherige Anspannung der Hoffnung. Die Indikationen drehten ins Plus, nachdem US-Präsident Donald Trump seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aussetzte mit dem Hinweis, es gebe «produktive Gespräche». Zuvor hatte ein Ultimatum, das in wenigen Stunden ausgelaufen wäre, den Anlegern noch Angst gemacht. Die Lage blieb jedoch angespannt, denn der Iran konterte die Hoffnung umgehend mit der Aussage, es gebe keine Gespräche.