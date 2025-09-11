Für den marktbreiten S&P 500 könnte es am Donnerstag zunächst für eine Fortsetzung der Rekordjagd knapp werden. Die anderen beiden New Yorker Leitindizes bleiben ohnehin nur in Reichweite neuer Bestmarken, für die der Dow Jones Industrial über 45.770 Punkte steigen muss und der Nasdaq 100 über 23.969 Zähler. Beide Indizes wurden zuletzt vom Broker IG etwa 0,3 Prozent höher taxiert, der Dow auf 45.625 Punkte und der Nasdaq-Index auf 23.930 Zähler.