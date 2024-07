Am Mittwoch hatte die jüngste Rekordjagd der US-Börsen an Tempo zugelegt. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite zogen deutlich an und erreichten einmal mehr Höchststände. Dabei kam auch der Dow in Schwung, der um 1,1 Prozent zulegte. Genährt wurde die Rally von der Hoffnung auf eine nicht zu straffe Geldpolitik der Notenbank Fed.