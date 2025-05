Ein gerichtlicher Dämpfer für die radikale US-Zollpolitik dürfte am US-Aktienmarkt am Donnerstag gut ankommen. Zudem untermauerten Geschäftszahlen des KI-Chipgiganten die Erwartungen der Anleger auf eine Fortsetzung des KI-Booms auch an der Börse. Zumindest etwas Beachtung könnten zudem die eine Stunde vor dem Auftakt erwarteten Details zur Wirtschaftsentwicklung in den USA im ersten Quartal finden. Eine erste Schätzung liegt bereits vor.