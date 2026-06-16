Im Fokus bleibt nach dem Rekord-Börsengang in New York auch am Dienstag Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX . Nachdem die Aktien an den ersten zwei Handelstagen bereits um knapp 43 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis gestiegen sind, zeichnen sich nun noch weitere Kursgewinne von 3,9 Prozent ab. Damit würde SpaceX seinen Börsenwert auf 2,62 Billionen US-Dollar steigern und Amazon als weltweit fünftwertvollstem Unternehmen auf die Pelle rücken. Die Titel des Handels- und Technologieriesen von Jeff Bezos werden vorbörslich 0,5 Prozent höher erwartet, woraus sich ein Börsenwert von 2,66 Billionen Dollar ergibt.