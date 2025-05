Die Titel der Media & Technology Group kletterten vorbörslich um 8,8 Prozent nach oben. Die Familie von US-Präsident Trump will über ihr Medienunternehmen drei Milliarden US-Dollar von Investoren einsammeln und das Geld in Kryptowährungen investieren, wie die «Financial Times» unter Berufung auf Insider berichtet. Demnach sollen zwei Milliarden Dollar an frischem Eigenkapital und eine weitere Milliarde über eine Wandelanleihe aufgenommen werden. Die Kapitalerhöhung könnte noch in dieser Woche bekanntgegeben werden.