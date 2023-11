Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 33 489 Punkte. Damit winkt dem Leitindex eine weitere Erholung von seinem Tief seit Ende März, das er am Freitag markiert hatte. Den technologielastigen Nasdaq 100 , der schon am Mittwoch stärker auf den Fed-Zinsentscheid reagiert hatte, taxierte IG 1,3 Prozent im Plus auf 14 855 Punkte.