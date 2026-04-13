Entsprechend sind die Ölpreise am Montag wieder gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni kletterte wieder über die Marke von 100 Dollar. Zuletzt notierte er bei rund 102 Dollar und damit rund sieben Prozent über dem Niveau vom Freitagabend. Dies sorgte bei den Aktien von Chevron , ExxonMobil ConocoPhillips für vorbörsliche Kursgewinne zwischen 1,9 und 2,3 Prozent.