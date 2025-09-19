Auf Seiten der Einzelwerte geht es am Freitag vorbörslich bei Fedex um gut ein Prozent nach oben. Das erwartete Plus war dabei für den Logistiker jedoch kleiner geworden, auch wenn dieser besser in das neue Geschäftsjahr gestartet ist als erwartet. Jonathan Chappell von Evercore ISI bleibt der Ansicht, dass die Unsicherheit im globalen Handel und die strukturellen Wettbewerbsentwicklungen das Gewinnwachstum und die Kursentwicklung noch für einige Monate einschränken werden.