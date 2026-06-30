Die vorbörsliche Kursentwicklung von Applied Materials untermauert diese Einschätzung: Mit einem weiteren Plus von 2,4 Prozent nach dem Vortagssprung winkt den Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd. Die Papiere von Konkurrent Lam Research verteuerten sich um weitere 2,3 Prozent. Vergleichsweise freundlich zeigten sich auch die Anteile der Branchenriesen Nvidia und Qualcomm mit Gewinnen von 1 und 0,8 Prozent. Bei anderen, deutlich stärker gelaufenen Halbleiteraktien wie Micron und Marvell zeichnet sich derzeit eher wenig Bewegung ab.