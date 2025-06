An den US-Aktienmärkten zeichnet sich am Mittwoch ein verhaltener Auftakt ab. Nachdem Themen wie der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) im Technologiesektor zuletzt wieder stützten, bleibt neben konjunktureller auch noch etwas politische Unsicherheit vorhanden. Allerdings haben sich Anleger ein Stück weit an die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gewöhnt.