Von der Berichtssaison der Unternehmen kommen am Mittwoch sehr durchwachsene Nachrichten. Ein Fokus lag auf dem Chipkonzern AMD , dessen Aktien zuletzt vorbörslich um zwei Prozent nachgaben. Harlan Sur von JPMorgan schrieb in Anlehnung an die Gewinnmitnahmen, die es derzeit bei Technologiewerten in der Breite gibt, dass gute Ergebnisse den Anlegern auch bei AMD nicht mehr ausreichten. Ingo Wermann von der DZ Bank sprach sogar von «hervorragenden Zahlen».