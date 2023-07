Nach dem Kursrutsch am Vortag und mit den frisch vorliegenden Arbeitsmarktdaten schwanken die Indikationen für die US-Börsen am Freitag um die Schlusskurse vom Vortag. Nach der Erkenntnis, dass die Beschäftigung in den USA im Juni weniger stark angestiegen ist als erwartet, lagen vor allem die Taxen für die Nasdaq zeitweise im Plus, verloren dann aber wieder an Rückenwind.

07.07.2023 15:07