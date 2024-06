Die kurz bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürfte auch am Mittwoch das Geschehen an den US-Börsen bestimmen. Bevor nicht klarer ist, welchen geldpolitischen Kurs die Federal Reserve an diesem Abend einschlägt, dürfte sich wohl kein neuer Trend etablieren. Denn Ausmass und Tempo der zu erwartenden Zinssenkungen im weiteren Verlauf des Jahres dürfte die internationalen Börsen entscheidend beeinflussen.