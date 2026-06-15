Nach den jüngsten Kursgewinnen dürfte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges zu Wochenbeginn für weiter steigende Kurse sorgen. Der Future auf den Leitindex Dow Jones Industrial notiert gut eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 51.688 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird um rund 2,2 Prozent höher erwartet bei 30.279 Zählern. Die Ölpreise gaben in Reaktion auf die Einigung deutlich nach.