Am Dienstag wird in den USA gewählt, und zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein extrem enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Präsidentschaft erwartet. Zudem läuft die Berichtssaison weiter und am Donnerstag wird obendrein noch die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen entscheiden. In China kommt ausserdem bis Freitag der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses zusammen, von dem eine Konkretisierung der Ende September angekündigten Stimulierungsmassnahmen für die Wirtschaft erwartet wird.