Die Aktien von First Solar steuern auf weitere Gewinne zu, wie das vorbörsliche Plus von 2,4 Prozent auf 204,12 Dollar belegt. Das Fotovoltaik-Unternehmen könnte von den am Freitag angekündigten US-Zöllen auf Solarpanel-Importe aus Südostasien profitieren. Die Investmentbank Piper Sandler hob in Reaktion auf die Nachricht ihr Kursziel für First Solar von 210 auf 250 Dollar an.