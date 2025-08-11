Anleger agieren vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik vorsichtig. Zunächst warteten die Investoren auf frische Inflationsdaten am Dienstag, die grosse Bedeutung haben mit Blick auf die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Weitere Anstiege der Gesamtinflationsrate wie auch der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel würden erwartet, und darin dürfte sich auch der preistreibende Einfluss erhöhter Zölle niederschlagen, schrieben die Analysen der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.