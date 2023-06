Die Fed steht nach zehn Anhebungen des Leitzinses in Folge womöglich vor einer Zinspause. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der grössten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins unverändert in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen könnte. Rückenwind dürften der Fed die neuen Inflationsdaten geben. Die Experten der Deutschen Bank erwarten, dass die Fed dann im Juli noch einmal etwas an der Zinsschraube dreht und damit den Höhepunkt im aktuellen Zinszyklus zur Inflationsbekämpfung erreichen wird.