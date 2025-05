An den zuletzt gut gelaufenen New Yorker Börsen zeichnet sich am Dienstag ein verhaltener Handelsauftakt ab. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart an der Wall Street taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial kaum verändert bei 42.796 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,3 Prozent im Minus erwartet.