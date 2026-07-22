Kurz vor den Quartalsbilanzen gleich mehrerer Tech-Schwergewichte dürften sich Anleger in den USA am Mittwoch zurückhalten. Erst nach Börsenschluss veröffentlichen Texas Instruments , IBM , Tesla und die Google-Holding Alphabet ihre Geschäftszahlen. Das könnte die weltweiten Börsen am Donnerstag bewegen, zumal die vier Konzerne stark in der Künstlichen Intelligenz engagiert sind - neben dem Iran-Krieg das zentrale Thema an den Aktienmärkten.