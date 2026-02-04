Mit Blick auf den Technologiesektor dürften sich die Investoren an den US-Börsen am Mittwoch zurückhalten. Der Nasdaq 100 Index, der am Vortag deutlich gefallen war, dürfte sich zum Handelsbeginn zwar stabilisieren, eine Erholung deutet sich jedoch nicht an. Gut eine Stunde vor Börsenbeginn wird das Tech-Börsenbarometer vom Broker IG mit 25.310 Punkten leicht im Minus erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial dürfte mit 49.350 Zählern moderat zulegen.