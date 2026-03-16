Die Aktien von Meta erholten sich am Montag vorbörslich um 3,3 Prozent von den jüngsten Verlusten. Laut einem Medienbericht, der sich auf informierte Kreise beruft, will der Technologieriese bis zu mehr als 20 Prozent seiner Belegschaft abbauen und damit seine Milliarden-Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) kompensieren. Jüngst wurde etwa bekannt, dass Meta über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 27 Milliarden US-Dollar für die Technik des niederländischen KI- und Cloud-Spezialisten Nebius Group ausgeben will. Dessen in New York gelistete Anteilsscheine sprangen um mehr als 11 Prozent nach oben.