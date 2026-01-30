Die New Yorker Börsen dürften sich am Freitag mit deutlichen Verlusten aus der Woche verabschieden. Der Broker IG taxierte den zuletzt eher richtungslosen Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 48.788 Punkte. Für die Woche zeichnet sich damit ein ähnliches Minus ab, für den ersten Monat des Jahres dagegen ein Kursanstieg um 1,5 Prozent. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG am Freitag 0,7 Prozent tiefer bei 25.691 Punkten. Damit würde er seinen Wochengewinn auf 0,3 Prozent und das Januar-Plus auf 1,7 Prozent eindämmen.