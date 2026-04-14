Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zum Auftakt nicht viel tun. Die grossen Aktienindizes bewegten sich vorbörslich in der Nähe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Im Zentrum des Interesses stehen die Grossbanken nach den vorbörslich veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan , der Citigroup und Wells Fargo .