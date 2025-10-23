Die Aktien von Öl- und Gasunternehmen dürften weiterhin vom anhaltenden Höhenflug bei den Ölpreisen profitierten. Für Exxon Mobil , Chevron und ConocoPhillips ging es um bis zu mehr als 2 Prozent nach oben und für den Ölfeld-Dienstleister Halliburton um 2 Prozent. Grund für den Ölpreisanstieg sind neue US-Sanktionen gegen grosse russische Ölfirmen. Zudem wird darauf spekuliert, dass Indien und möglicherweise auch China auf Druck der USA auf russisches Rohöl verzichten.