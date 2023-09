Nach wenig überraschenden US-Inflationsdaten zeichnet sich an den New Yorker Börsen am Mittwoch eine unspektakuläre Eröffnung ab. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den vortags kaum veränderten Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 34 605 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der am Dienstag deutlich verloren hatte, sieht IG 0,3 Prozent im Minus bei 15 248 Punkten.

13.09.2023 15:02