Beim Elektroautobauer Tesla stand vor der mit Spannung erwarteten ?Robotaxi?-Vorstellung ein Kursplus von 0,7 Prozent zu Buche. Damit würden die Aktien aber in der Handelsspanne der vergangenen Tage bleiben. Bei der Veranstaltung, die bereits mit zwei Monaten Verspätung stattfindet, muss Unternehmenschef Elon Musk hohen Erwartungen an das selbstfahrende Fahrzeug gerecht werden. Denn andere Firmen wie etwa die Google -Schwester Waymo, der Autobauer General Motors (GM) und chinesische Wettbewerber haben hier bereits einen Vorsprung. Auch wächst Teslas Geschäft mit Elektroautos angesichts der zunehmenden Konkurrenz längst nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit./gl/stk