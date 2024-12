Die New Yorker Aktienmärkte werden nach der Rekordhatz der vergangenen Tage am Freitag knapp im Plus erwartet. Der mit Spannung erwartete monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung sorgte für einen moderat positiven Impuls. Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 44.832 Punkte. Den Nasdaq 100 sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 21.470 Punkten.