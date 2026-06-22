Fortsetzen dürfte sich am Montag aber auch der Sinkflug bei den Aktien von Börsenneuling SpaceX . Mit einem vorbörslichen Minus von 4,7 Prozent steuern sie auf den dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla -Chef Elon Musk zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt bescherte. Mit einem Börsenwert von gut 2,4 Billionen US-Dollar belegte SpaceX zuletzt noch Rang sechs - hinter Nvidia , Alphabet , Apple , Microsoft und Amazon .