In diesem Zusammenhang wirft der für die Geldpolitik wichtige monatliche Arbeitsmarktbericht seinen Schatten voraus. Er wird üblicherweise am ersten Freitag des Folgemonats veröffentlicht. Doch da der Nationalfeiertag am 4. Juli diesmal auf den Samstag fällt, wird er bereits am Freitag davor begangen, weshalb die US-Börsen dann geschlossen bleiben. Daher zieht die Regierung die Veröffentlichung des Berichts auf Donnerstag vor. Dass die US-Privatwirtschaft im Juni weniger neue Stellen geschaffen hat als prognostiziert, bewegte die US-Aktienindizes vor Handelsbeginn wenig.