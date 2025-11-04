Die Palantir-Aktien bewegten sich zuletzt mit mehr als acht Prozent im Minus. Laut Analyst Brent Thill von Jefferies «sprechen starke Zahlen für sich», aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktie hatte ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200-Dollar-Marke nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.