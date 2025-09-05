Im Fokus steht einmal mehr die Halbleiterbranche nach überraschend starken Geschäftszahlen von Broadcom. Der Anbieter von Software und Technik für die Chip-Produzenten hat Umsatz und Gewinn zuletzt stärker gesteigert als erwartet und von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz profitiert. Vorbörslich schnellte der Kurs um 13 Prozent nach oben, es winkt ein Rekordhoch.