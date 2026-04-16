Gesucht waren im vorbörslichen Handel Aktien von Unternehmen, die in der Entwicklung, Erforschung oder Anwendung von Quanten-Computing tätig sind. So legten Infleqtion , D-Wave Quantum , Rigetti Computing und Quantum Computing zwischen 5 und 8 Prozent zu. Auslöser war die Vorstellung neuer KI-Modelle für das sogenannte Quanten-Computing durch den Chip-Giganten Nvidia . Hierbei geht es um die Beschleunigung von Rechenprozessen.