Nach dem langen Wochenende können die US-Aktienmärkte am Dienstag mit einem höheren Start neue Rekorde aufstellen. Sie vollziehen ein Stück weit die Hoffnung im Iran-Krieg nach, die am Vortag in Europa und Asien bereits für Kursgewinne gesorgt hatte, als der Handel in New York feiertagsbedingt pausiert hatte. Allerdings bekommt die Hoffnung am Dienstag einen Dämpfer mit neuen Kampfhandlungen, sodass die Kursgewinne wohl weniger deutlich ausfallen werden als zeitweise angenommen.