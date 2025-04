Ein stagnierender Leitindex Dow Jones Industrial und Kursverluste an der Nasdaq sind am Mittwoch an den US-Börsen zu erwarten. Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt belasten die vorbörslichen Kurse. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn indizierte der Broker IG den Dow mit 40.500 Punkten moderat im Minus. Der technologielastige Nasdaq 100 wird mit einem Verlust von 0,9 Prozent auf 19.365 Zähler berechnet.