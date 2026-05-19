Nach einem zurückhaltenden Wochenstart zeichnen sich an den US-Aktienmärkten am Dienstag Kursverluste ab. Dass es zunächst keinen neuen Angriff der USA auf den Iran geben soll, hatte die Börsen in den USA bereits am Vortag nur wenig gestützt. Die Ölpreise sind daraufhin zwar etwas gesunken, liegen aber weiterhin auf hohem Niveau. Die damit verbundenen Inflationsängste trüben die Stimmung an den Märkten.