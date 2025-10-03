Beim neuen Jet 777X des Flugzeugbauers Boeing kommt es offenbar zu weiteren Verzögerungen. Die Maschinen könnten frühestens 2027 an den Start gehen, anstelle im nächsten Jahr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Dies wäre ein neuerlicher Rückschlag für den US-Konzern und könnte zu Belastungen in Milliardenhöhe führen. Die Boeing-Papiere beeindruckte dies im vorbörslichen Handel jedoch nicht sonderlich: Sie zeigten sich zuletzt kaum verändert.