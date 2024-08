Nach der steilen Talfahrt am US-Aktienmarkt seit Anfang August wird am Dienstag eine Stabilisierung erwartet. «Die Investoren in New York blieben trotz der Börsenturbulenzen rund um den Globus und der Tatsache, dass die Stimmung mittlerweile in einem extrem ängstlichen Bereich angelangt ist, gelassen und haben Ruhe bewahrt», kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets den zwar erneut sehr schwachen, aber von seinen Tiefständen erholten Börsenschluss an Wall Street und Nasdaq.