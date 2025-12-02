Insidern zufolge geht das Rennen um eine Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros Discovery in die nächste Runde. Die Investmentbanker von Netflix , Paramount Skydance und Comcast hätten während des langen Thanksgiving-Wochenendes an verbesserten Angeboten für Warner Bros als Ganzes oder für Teile davon gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die nun abgegebenen Gebote seien bindend, eine weitere Gebotsrunde sei aber denkbar. Die Aktien von Warner Bros verteuerten sich vorbörslich um 1,6 Prozent, während sich die Kurse der Interessenten unauffällig präsentierten.