An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag ein kleines Plus ab. Vor allem bei Technologiewerten schmolzen noch deutlichere Zuwächse angesichts des unerwartet deutlichen Anstiegs der Erzeugerpreise im Februar aber zusammen. Die Umsätze im US-Einzelhandel fielen im Vormonat dagegen schwächer aus als gedacht.

14.03.2024 13:48