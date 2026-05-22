Nach den jüngsten Kursgewinnen zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zu Wochenschluss erneut Gewinne ab. Für Zuversicht sorgten zuletzt Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen im Nahost-Konflikt. Doch ob die Verhandlungen tatsächlich zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran führen, ist weiterhin offen. Vor dem auch in den USA langen Wochenende könnte dies die Risikobereitschaft dämpfen. Auch die wieder etwas gestiegenen Ölpreise spiegeln die Unsicherheiten am Markt wider.