Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag an ihre moderaten Vortagesverluste anknüpfen. Im Fokus steht weiterhin der drohende globale Handelskrieg. Die von US-Präsident Donald Trump verfügten Zölle lösten an den Finanzmärkten zunehmend Ängste aus, nicht nur wegen ihrer Höhe, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie umgesetzt werden, sagte eine Investmentstrategin der Barclays Bank.