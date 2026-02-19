Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag 0,3 Prozent niedriger auf 49.505 Punkte. Dessen mögliche Rückkehr an oder über die 50.000-Punkte-Marke lässt damit wohl noch etwas auf sich warten. Der Nasdaq 100 mit seinen Technologiewerten, von denen zuletzt viele unter Sorgen vor einer störenden Wirkung von KI-Lösungen gelitten hatten, wird gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent tiefer erwartet.