In den festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat sich der Ton wieder verschärft. Und auch eine Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft so wichtigen Strasse für Hormus ist weiter nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntagabend mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht, sollt es nicht zu einer Einigung kommen. «Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben», schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Zuletzt gab es aber wieder Annäherungsversuche.