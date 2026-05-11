Was trotz der Iran-Bedenken nicht nachlässt, ist das Interesse der Anleger an den US-Profiteuren der KI-Bewegung, die vor allem aus dem Chipsektor stammen. Bei den Intel -Aktien zum Beispiel bahnt sich vorbörslich mit einem weiteren Anstieg um mehr als vier Prozent eine Fortsetzung des guten Laufs an. Getrieben von Server-Euphorie fehlt dem Kurs des Prozessorherstellers nicht viel für einen erneuten Rekord.