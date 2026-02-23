Trump hatte am Freitag zunächst einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Die Rückkehr des Zollthemas ergänze die schon länger spürbaren Sorgen um den Einfluss Künstlicher Intelligenz und die Spannungen im Nahen Osten mit einem neuen Unsicherheitsfaktor, hiess es. Marktteilnehmer fürchten ein neues Machtgehabe: «Trump ist nicht dafür bekannt, einem Kampf aus dem Weg zu gehen oder leicht aufzugeben», schrieb der Chef-Anlagestratege Stephan Kemper von BNP Paribas Wealth Management.