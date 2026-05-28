Das Thema Künstliche Intelligenz spielt aber auch am Donnerstag am Markt eine wichtige Rolle nach den Geschäftszahlen von Snowflake und Salesforce . Brent Thill, Analyst der Investmentbank Jefferies, spricht mit Blick auf die beiden Softwareunternehmen von der «Geschichte der zwei grossen S: Snowflake nimmt Fahrt auf und Salesforce bleibt stabil». Dies zeigt sich auch in den Aktien. Denn während Snowflake vorbörslich um 39 Prozent nach oben schossen auf das höchste Niveau seit Dezember 2025, suchten Salesforce einen klaren Trend.