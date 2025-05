Wie bereits im bisherigen Wochenverlauf dürfte der US-Aktienmarkt auch am Freitag keine klare Richtung einschlagen. Anleger scheinen nach der vorherigen Erholungsjagd abwarten zu wollen, wie am Wochenende erste hochrangige Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China ausgehen. Zuletzt hatten sich Optimismus und Dämpfer beim vorherrschenden Zoll-Thema die Hand gegeben. Auch vorbörslich zeigte sich in der Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial ein Wechselbad der Gefühle.