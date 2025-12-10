Die Papiere von Rocket Lab und EchoStar könnten erneut im Fokus stehen, nachdem sie bereits am Vortag von einer Kreise-Meldung profitiert hatten, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Musk hält laut Medienberichten mehr als 40 Prozent an SpaceX - und hat die Kontrolle über das Unternehmen dank Aktien mit mehr Stimmrechten. Rocket Lab bietet ebenfalls Transporte in den Weltraum an und der Satelliten-Betreiber EchoStar hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und dabei Anteile an der Firma erhalten.